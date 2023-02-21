Росія – небезпека для всього світу: Україна про тимчасове припинення участі агресорки в ДСНО
Джерело:МЗС України
Президент країни-агресорки Владімір Путін 21 лютого заявив, що Росія "зупиняє" участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Таким чином, Росія продовжує погрожувати світу можливістю застосування ядерної зброї.
На це миттєво відреагували в Україні. МЗС закликало вжити термінових заходів та зупинити "ядерний шантаж" Росії.
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Росія влаштовує чергові провокації
Росія продовжує свій "ядерний шантаж", спрямований на залякування міжнародної спільноти. Рішення Росії щодо призупинення участі в Договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним жестом Кремля, вважають у МЗС.
Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу,
– констатували в українському МЗС.
Через це Україна вкотре закликала світ дати рішучу відповідь на поведінку Росії. У Міністерстві закордонних справ просять негайно вжити заходів для протидії російських маніпуляцій ядерною зброєю.
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У Білому домі назвали рішення Росії "глибоко прикрим і безвідповідальним"
- Після того, як Путін повідомив про вихід з ДСНО під час свого виступу 21 лютого, у Вашингтоні моментально прокоментували це.
- Зокрема Держсекретар Ентоні Блінкен назвав таке рішення геть безвідповідальним. Він наголосив, що йому дуже прикро чути про таке від російського керівництва.
- Також Блінкен зазначив: не дивлячись на те, що "відбувається у світі", США готові говорити про відновлення угоди щодо ядерної зброї. Наостанок, держсекретар додав, що Штати будуть уважно спостерігати за тим, "що насправді робить Росія".