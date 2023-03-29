У Росії немає можливостей для великого наступу, – The Guardian

Взимку світові військові експерти та політики попереджали, що Росія готується до "великого наступу". Однак все, що вдалося окупантам на більш ніж 250 кілометровій лінії фронту, – здобути декілька незначних успіхів.

Водночас втрати ворога за оцінкою аналітиків сягають до 200 тисяч вбитих чи поранених. У Росії готуються до затяжної війни, адже сподіваються, що Захід перестане допомагати Україні.

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Менш ніж 10% російської армії в Україні здатні до наступу

У зимовий період західні військові аналітики та українські політики попереджали про те, що країна-агресорка готується до "великого наступу" на різних напрямках. Це було доволі логічним продовженням бойових дій, адже восени загарбники мобілізували 300 тисяч військових.

Однак наступ, який розпочався у лютому, не дав бажаних для агресорів результатів. Він призвів до мінімальних вигод для Росії за колосальних втрат.

Зауважимо, що за оцінками західних високопосадовців, росіяни втратили до 200 тисяч осіб вбитими та пораненими. Наразі лише 10% росармії в Україні має змогу проводити наступальні дії.

При цьому більшість таких окупантів є призовниками з обмеженою підготовкою. "У Росії просто немає наступальних можливостей для великого наступу", – заявив військовий експерт США Роб Лі.

Їх сили можуть повільно здобути кілька болісних перемог на виснаження, але у них немає можливості пробити українські оборонні рубежі таким чином, щоб змінити хід війни,

– констатував експерт.

Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував збільшити армію з 1,15 мільйона людей до 1,5 мільйона осіб. Експерт Роб Лі підмітив, що Кремль готується до довготривалої війни на виснаження.

Президент Росії Владімір Путін робить ставку на те, що ресурси його країни перевершать українські кількісно. Він сподівається на те, що Захід втомиться допомагати Києву.

До слова, раніше у виданні Bloomberg припустили, що загарбники відмовилися від планів подальшого наступу на Україну після того, як не досягли бажаних успіхів, а лише втратили багато людей, техніки та зброї. Тепер вороги, ймовірно, зосередяться на стримуванні Сил оборони.