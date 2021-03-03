Росія – нестерпний сусід, але з нею треба говорити, – глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає Росію інколи неприємним і нестерпним сусідом. Однак переконаний, що навіть з такою країною потрібно продовжувати діалог і підтримувати тривалі відносини.
Джерело:RFI
Про це він сказав, відповідаючи 3 березня на питання комісії у закордонних справах Національних зборів.
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Глава МЗС Франції про Росію
За словами Ле Дріана, події в Росії розвиваються за "вкрай авторитарним" сценарієм. У приклад він навів переслідування політика Олексія Навального, затримання протестувальників і журналістів, а також відкликання 3 європейських дипломатів.
Водночас глава французької дипломатії наполягає на важливості підтримки діалогу з Кремлем. Він зазначив, що Франція має зберегти зв'язки з Росією, але зайняти жорстку позицію і засудити дії влади щодо Навального.
Ми не відмовимося від планів (вести діалог з Росією – 24 канал), бо ця країна – наш сусід. Хоча це іноді неприємний, іноді страхітливий, а іноді нестерпний сусід,
– наголосив Ле Дріан.
Очільник французького МЗС додав, що санкції, затверджені Євросоюзом 2 березня є ефективними та впроваджені не лише для "самозаспокоєння". "Вони не дозволяють фігурантам списку відвідувати ЄС, отримувати доступ до їх власних активів в ЄС", – пояснив він. Ле Дріан вважає, що це "більше, ніж нічого".
Санкції ЄС проти Росії: що відомо
- Євросоюз 2 березня ввів санкції проти кількох російських громадян у зв'язку зі справою Навального.
- Зокрема, у список потрапили генпрокурор Росії Ігор Краснов, глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін, керівник Росгвардії Віктор Золотов та директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашникова.
- Обмеження передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів.