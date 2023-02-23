Ще одна суттєва допомога: у Чехії показали причину російських байок по "тисячі знищених HIMARS"

Росія постійно розповідає байки про те, скільки нібито HIMARS вона знищила в Україні. Насправді ж окупанти нищать муляжі та радіють своїм "успіхам".

Відповідне відео показало чеське телебачення Reporteri CT. На кадрах видно, як виглядають муляжі для ворогів, інформує 24 Канал.

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Що відомо про муляжі HIMARS

У Чехії показали на відео надувну пастку M270/M142 MLRS, яку вороги часто плутають з системою HIMARS. Відомо, що їх відправляють в Україну.

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Ми маємо виробляти в поточній конфігурації 35 таких як HIMARS приманок на місяць

– розповів директор компанії Inflatech Войтех Фрессер.

За його словами, згідно з загальнодоступними джерелами, Росія знищила на 140% більше HIMARS, ніж було доставлено в Україну.

Видання також зауважило, що навіть такі муляжі є важливою зброєю для українців.

Влітку Росія масово нищила дерев'яні муляжі HIMARS

Росіяни хвалились, що вони знищують нібито HIMARS. Однак іноземні журналісти зазначали, що нищать окупанти саме дерев'яні муляжі HIMARS.

Варто зауважити, що росіяни втратили у боях з муляжем щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр". За даними видання, Україна не втратила жодної установки HIMARS, яку нам надали західні партнери.