Не лише "Панцирі" на дахах: у Росії вже звітують про роботу ППО під Москвою

У Росії відбулись навчання Протиповітряної оборони над Москвою. У Кремлі непокояться, що столицю країни-терористки може атакувати "умовний супротивник".

Довкола Москви розгорнули комплекси С-300. До відпрацювання завдань залучили понад 150 військовослужбовців, понад 30 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. Про це повідомляють офіційні російські ЗМІ з посиланням на міноборони Росії.

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Що відомо про навчання ППО біля Москви

Російські ЗМІ пишуть, що у Московській області відбулись навчання відображання "атак умовного супротивника". Зокрема російська ППО вчилась відбивати атаки на важливі об'єкти.

У Московській області відбулося тренування з особовим складом зенітної ракетної бригади Західного військового округу щодо відображення повітряних атак на важливі військові, промислові та адміністративні об'єкти,

– мовиться у повідомленні.

До навчань залучили понад 150 військовослужбовців, понад 30 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки. В області розгорнули батарею зенітних ракетних систем С-300.

Розрахунки батареї розгорнули, комплекси — в бойовий порядок і розпочали чергування. При виявленні цілей, що імітують літальні апарати та балістичні ракети, зенітники виконали електронні пуски ракет,

– сказало російське міноборони.

Росія розуміє, що Москва – лише питання часу

Член Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі новинного телемарафону зауважив, що Москва – питання часу. І об'єкти, які є абсолютно законними воєнними цілями України, можуть бути й на території столиці країни-агресорки. І Москва це чудово розуміє.

Будь-які воєнні цілі на території в тому числі столиці Росії вони є законними військовими цілями й ми працюємо над тим, щоб Україні було чим ці цілі вражати,

– сказав Веніславський.

Україна ще немає чим дістати до Москви, проте там на дахах будинків вже встановили ППО. За словами Веніславського, так Кремль готує своїх громадян до затяжної війни – він намагається усіма силами показати, що є якась загроза для росіян. Це для того, щоб виправдати "спецоперацію" та шалені втрати на війні.