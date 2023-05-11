Запчастини до крадених літаків і продаж нафти: як Росія ухиляється від санкцій через ОАЕ

Росія має своїх шпигунів-розвідників, які працюють під прикриттям. Один із таких - Семен Багдасаров, через якого Кремль закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus та торгує нафтою з ОАЕ.

Багдасаров отримав нове завдання від Росії - працювати на обхід санкційних обмежень через треті країни. Про це редакції 24 Каналу стало відомо після аналізу понад 16 тисяч листів з його електронної пошти, зламаної хактивістами команди "Кібер Спротив".

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Масштабні схеми з обходу Кремлем санкційних обмежень

У березні 2022 року Москва почала йти на зближення з Тегераном. Завданням Багдасарова було налагодити взаємодію між країнами та забезпечити зв'язок між корпораціями.

Багдасаров є радником директора АТ "НПО Высокоточные комплексы", яка перебуває під санкціями. Сам пропагандист причетний до обходу санкцій, але перебуває у списках лише у Латвії та Україні. Для того, щоб країна-терористка не могла обходити санкції, США та ЄС мають внести до "чорного списку" Багдасарова.

Російські компанії зверталися до Ірану за запчастинами та обслуговуванням, оскільки виробники цієї продукції відмовилися співпрацювати з країною через терористичну діяльність. До директора "Центру" Багдасарова надходив потік запитів від російських компаній на замовлення запчастин і обслуговування газових турбін та інших агрегатів. Таким чином, постачанням деталей для компресорів BORZIG, газотранспортних установок General Electric та Siemens зайнялися іранські компанії.

Також через Багдасарова російський гігант "Сибур" зміг принаймні частково замінити постачання потрібної для нафтохімічної галузі сировини, а також роздобути запчастини та обладнання від провідних світових компаній. Участь у цьому брала турецька PETROTURK.

Окрім цього, компанії з ОАЕ дали росіянам змогу продавати дорогоцінне каміння, видобуте ними в африканських країнах, брали участь у перепродажі російських нафтопродуктів, а також постачали запчастини для крадених літаків Boeing та Airbus.

20 вересня 2022 року генеральний директор Jet Aviation FZC з ОАЕ Омар Джаліл надіслав Багдасарову листа з пропозицією ознайомитися із переліком запчастин, які доступні для придбання та негайної доставки. У подальшому Багдасаров пересилав Джалілу запити від представників компанії Rossia Airlines на певні потрібні запчастини для обслуговування та ремонту вкрадених бортів.

До того ж ОАЕ допомогли Росії знайти альтернативні ринки для своєї нафти та супутніх продуктів, оскільки вони прагнуть замінити європейський ринок. Так, 16 листопада 2022 року TSIRAN INTERNATIONAL F.Z.C. надіслав Багдасарову конфіденційний лист, пропонуючи можливість перепродажу російських нафтопродуктів.

З подібною пропозицією щодо накачування Росії нафтодоларами звертався до керівника "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії" генеральний директор Notrh Green Oil та WEST NORD OIL COMPANY LLC Карім Акаллал. У листі менеджер зазначав, що має нафтосховища у портах оману та ОАЕ, а також готовий щомісячно купувати понад 1,1 мільйона тонн нафтопродуктів у росіян.

25 лютого 2023 року чоловік на ім’я Юрій запропонував Багдасарову можливість сприяти торгівлі діамантами через нерозголошену компанію в ОАЕ. Ця пропозиція передбачала отримання алмазів з різних африканських країн. Крім того, було отримано додаткове листування від невстановленої особи, в якому детально описувалися плани видобутку олова, танталу та вольфраму в Конго, а також золота в Уганді. У підсумку згодом на пошті Багдасарова з'явилися розрахунки щодо трейдингу олова й танталу через ОАЕ.

Біографія Багдасарова: коротко

Ексдепутат Держдуми Росії, директор російського "Центру вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії".

Зараз Багдасаров ведучий авторської пропагандистської програми "СМЕРШ" на каналі Соловйова.

Від 19 жовтня 2022 року перебуває під санкціями РНБО України.