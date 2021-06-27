Росія обирає мир, – МЗС окупантів цинічно відреагувало на слова німецької дипломатки

У МЗС Росії назвали дії НАТО щодо України "нечистоплотними". Так цинічно у дипвідомстві відреагували на слова німецької дипломатки, що Альянс має проблеми з країнами, де йде війна. Отож, це головна причина, чому Україну не долучають до організації.

З такою зухвалою заявою виступила представниця дипвідомства Марія Захарова. Вона наголосила, що слова посла Німеччини в України Анки Фельдгузен "підкреслюють різницю політичного світогляду Росії від ідеології Альянсу".

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Росія каже, що НАТО "довело Україну"

У Москві стверджують, що НАТО своїми діями довело Україну "до повної втрати суверенітету та зіткнули українців один з одним".

Які ж натовці нечистоплотні. Власними руками, використовуючи таких же послів і міністрів закордонних справ, стимулювали на Україні майдани, довели країну до повної втрати суверенітету і стану напіврозпаду, знекровили держуправління, стравили українців один проти одного і проти власної історії,

– написала Захарова у своєму телеграм-каналі.

Ба більше, Захарова посміла заявити, що начебто 27 червня українські війська обстріляли Горлівку і поранили цивільну мешканку. А це не помітили Берлін та Париж. Представниця МЗС стверджує, що, мовляв, Москва у свою політику заклала "принциповий вибір на користь миру та його підтримки".

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Що відомо про висловлювання посла Німеччини: