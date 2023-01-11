У Росії прикордонники ФСБ ввели в дію наказ про обмеження виїзду військовозобов'язаних

Росія обмежила виїзд військовозобов'язаних за кордон. Прикордонники ФСБ ввели відповідний наказ в дію з 9 січня.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ. Раніше таку ж інформацію передавала розвідка.

До речі З 9 січня Росія обмежила виїзд з країни військовозобов'язаним, – ГУР

За наявною інформацією, прикордонна служба ФСБ з 9 січня 2023 року ввела в дію наказ про забезпечення обмежень щодо виїзду за кордон громадян, які придатні до військової служби.

Військовозобов'язані не виїдуть з Росії

Для росіян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" і "В", закрили можливість виїзду. Це діє на усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. ГУР Міноборони повідомляло, що заборону ввели з 9 січня.

Зазначимо, що громадяни категорії "В" – обмежено придатні до військової служби. У мирний час призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову, військових зборів та зараховують до запасу. Однак тепер їм навіть заборонили виїжджати з країни.

Росія може розширити мобілізацію

Є інформація, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Ще 30 грудня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков звернувся до громадян Росії й повідомив їм, що на початку січня країна закриє кордони, а згодом оголосить мобілізацію в країні.

Резніков говорив, що мобілізація в Росії торкнеться військовозобов'язаних у містах, адже у "глибинці й так забрали багатьох".