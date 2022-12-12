Росіянам подобаються зеки, чекаємо в бригаді Пригожина, – Шейтельман про обмін Бута
Нещодавно у результаті обміну ув'язненими між США та Росією до країни-агресорки повернувся сумнозвісний торговець зброєю Віктор Бут, який мав би сидіти у в’язниці. Проте він точно стане у нагоді Росії, адже там люблять зеків.
Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що був здивований від обміну Віктора Бута, адже в Москві сидить багато такий важких злочинців.
До теми Потрібен був "герой", – політолог припустив, як Росія може використати Віктора Бута
Політтехнолог відповів, що, ймовірно, росіяни самі не очікували цього, бо навряд чи з ним спілкувалися всі ці 12 років.
Як Кремль може використовувати Бута
Виявилося, що людина недаремно витратила час у в'язниці, можливо, інтелектуально розвивався, дивився "Перший канал" і тепер готовий до ідеологічної боротьби. А зеки в Росії зараз потрібні, їх треба мобілізовувати,
– сказав Шейтельман.
На його думку, якщо Кремлю знадобився Пригожин, який теж відсидів 9 років, то його (Віктора Бута – 24 канал) цілком можна очікувати бригаді ПВК "Вагнер".
"Такі кадри потрібні на піар-фронті, бо росіянам подобаються зеки. Зараз зек – це новий російський герой, бо вони воюють, діти надсилають їм листи та подарунки", – зазначив політтехнолог. Він припускає, що Бут також піде в бригаду вагнерівців.
Для політтехнолога обмін Бута став сюрпризом, але, можливо, Кремль про нього щось знав.
"Я уявляв собі, як має говорити зек. А він, виявилося, політично грамотний. До того ж, ЛДПР (ліберально-демократична партія Россії, – 24 канал) треба кимось "накачувати", вони ж комуністи", – сказав Шейтельман.
Шейтельман про тривожність Путіна та обмін Бута в Росії: відео
Що відомо про Віктора Бута: головне
- Віктор Бут – російський торговець зброєю. Вважається, що він заробив мільйонні статки, постачаючи до Африки зброю, яку використовували у багатьох збройних конфліктах.
- Крім того, за деякими даними, він мав зв'язки з Талібаном, Аль-Каїдою, ліберійським Чарльзом Тейлором та лівійським Муаммаром Каддафі. Також його звинувачували у торгівлі людьми в Ліберії.
- Його заарештували у Таїланді у 2008 році, а через 2 роки екстрадували до США. Там і розпочався судовий процес проти "торгівця смертю". Бут, звісно, своєї провини не визнавав, і хоч йому загрожувало довічне ув'язнення, суддя призначила росіянину 25 років позбавлення волі.
- 8 грудня Бута обміняли на відому американську баскетболістку Бріттні Грайнер, яку заарештували в московському аеропорту 17 лютого 2022 року за те, що у її валізі знайшли гашишну олію в електронних цигарках. Вони вільно продаються у Нью-Йорку, звідки туди прибула спортсменка, але в Росії вважаються наркотиком.