Росія вдарила по прикордонню Чернігівщини: двоє людей загинули, серед них – дитина

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинилась Чернігівська область.

Росія обстрілює прикордонні території. Зокрема, окупанти вдарили по селу Гірськ Сновської громади на прикордонні Чернігівщини.

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Є загиблі серед цивільних

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу є двоє загиблих цивільних, серед них одна дитина.

Також, як йдеться у повідомленні, троє людей важкопоранені та ще одна людина з пораненнями середньої тяжкості доставлені до районної лікарні.

Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Зокрема, також і прикордонні території.

У середу вранці, 11 вересня, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про удар по медичному закладу. Також він розповів про ситуацію в області з обстрілами.

Як констатував посадовець, ворог за добу 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів, тричі окупанти били керованими авіаційними бомбами.