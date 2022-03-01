Росія обстріляла місто, де найбільше університетів у країні, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Росія обстріляла Харків – місто, в якому найбільша кількість університетів у країні. Крім того, через близькість кордону там завжди було багато росіян.

Володимир Зеленський 1 березня виступив у режимі відеозв'язку на засіданні Європарламенту, повідомляє 24 канал. Президент прокоментував цинічний обстріл ворогом Харкова.

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Росія обстріляла місто студентів

Глава держави наголосив, що ранок 1 березня був для України трагічним. Держава-агресорка вгатила 2 крилатими ракетами по Харкові. Зеленський звернув увагу, що місто розташоване біля кордону з Росією. Там завжди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, були дуже теплі відносини.

Там понад 20 вишів, це є місто, де найбільша кількість університетів в нашій країні,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що яскрава й розумна молодь завжди збиралась на всі свята на найбільшій площі в державі – Площі Свободи. А тепер ворог розтрощив її. У результаті десятки людей загинули, заплативши надто високу ціну за свободу.

Зеленський виступив на засіданні Європарламенту: дивіться відео

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