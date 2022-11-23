Окупанти обстріляли пологове відділення на Запоріжжі: загинуло немовля

Російські загарбники у ніч на 23 листопада обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні. Окупанти вбили немовля.

Трагічну новину повідомив Олександр Старух. Він розповів, що на місці працюють рятувальники.

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Вночі окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.

Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого маляти.

Повітряна тривога розпочалася на території області о 02:07. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Про відбій сповістили близько 02:36.



Так виглядає місце трагедії / Фото Олександра Старуха

Росіяни зруйнували два поверхи пологового

Рятувальники повідомили, що в ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області ракетний удар був на частину лікарні.

...На території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення,

– заявили в ДСНС.

За їхніми даними, в момент удару у відділенні була одна породілля, новонароджена дитина та лікар. Працівники ДСНС розповіли, що:

немовля 2022 року народження загинуло;

жінку і лікаря врятували з-під уламків будівлі;

за попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає.

Рятувальники розбирають завали пологового відділення: відео

Державна служба України з надзвичайних ситуацій залучила до роботи 67 осіб та 14 одиниць техніки. Станом на 7:30 23 листопада на місці працювали рятувальники.

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