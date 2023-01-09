Обстріл Шевченкового: уламок російської ракети влучив дівчинці біля сонної артерії

Російські військові 9 січня атакували Шевченкове в Харківській області, внаслідок чого постраждала дівчинка. Дитина отримала поранення від уламку ракети.

Директорка Шевченківської лікарні Світлана Перепадя повідомила, що після атаки Росії уламок влучив дитині в шию, неподалік сонної артерії. Щоб врятувати життя дитини, її відвезли до Харкова.

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Дівчинку відвезли у Харків

Там уламкові поранення шиї, недалеко від сонної артерії, тому її повезли до Харкова – там оперативні втручання будуть проводити,

– сказала Перепадя.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок російського удару загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.

Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили 5 пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям, в тому числі і дитині, надають допомогу.

"Одна пацієнтка – там легкі поранення, ми їй надали допомогу, вона госпіталізована в хірургічне відділення. Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки – потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей – також потребує оперативного втручання", – повідомила Перепадя.

Як Росія атакувала Шевченкове