Обстріл Шевченкового: уламок російської ракети влучив дівчинці біля сонної артерії
Джерело:Суспільне
Російські військові 9 січня атакували Шевченкове в Харківській області, внаслідок чого постраждала дівчинка. Дитина отримала поранення від уламку ракети.
Директорка Шевченківської лікарні Світлана Перепадя повідомила, що після атаки Росії уламок влучив дитині в шию, неподалік сонної артерії. Щоб врятувати життя дитини, її відвезли до Харкова.
Дізнайтесь більше Обстріл ринку на Харківщині: кількість загиблих зросла, серед постраждалих – 10-річна дитина
Дівчинку відвезли у Харків
Там уламкові поранення шиї, недалеко від сонної артерії, тому її повезли до Харкова – там оперативні втручання будуть проводити,
– сказала Перепадя.
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок російського удару загинули дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка отримали поранення.
Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили 5 пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям, в тому числі і дитині, надають допомогу.
"Одна пацієнтка – там легкі поранення, ми їй надали допомогу, вона госпіталізована в хірургічне відділення. Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки – потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей – також потребує оперативного втручання", – повідомила Перепадя.
Як Росія атакувала Шевченкове
- Зранку 9 січня росіяни завдали ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове Куп'янського району. Попередньо, окупанти завдали удару із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов інформував, що внаслідок російського терору загинула 60-річна жінка. Загибла жінка була власницею м'ясного магазину на ринку, який обстріляли росіяни.
- Також відомо, що внаслідок ракетного удару поранена внучка загиблої жінки. Їй всього 11 років. Ще одній жінці, яка загинула через атаку росіян, було 50 років.