Росіяни обстріляли церкву в Херсоні: віряни прикривали один одного, захищаючись від уламків

У неділю, 8 жовтня, віряни у Херсоні зібралися у церкві на службу. Втім, ворог не має нічого святого, й окупанти завдали удару по території храму, коли там були люди.

Про це повідомляє місцеве видання "Мост". Удар по храму підтвердив і голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Віряни прикривали один одного

Як повідомив у мережі єпископ Херсонський і Таврійський Никодим, один із російських снарядів влучив на територію храму Різдва Богородиці й спричинив руйнування. Поранення від уламків отримали 2 літні жінки, які були у церкві.

Коли в Херсоні почали лунати вибухи, віряни у церкві відразу почали закриватися від можливих уламків. Багато людей прикривало один одного, аби ніхто не постраждав.

Дві жінки все ж отримали поранення. Їм надали першу допомогу прямо у храмі.

Як херсонці захищали один одного від уламків / Фото "Мост"

Олександр Прокудін у ранковому зведенні підтвердив, що росіяни атакували церкву на Херсонщині.

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