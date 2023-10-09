Росіяни обстріляли церкву в Херсоні: віряни прикривали один одного, захищаючись від уламків
У неділю, 8 жовтня, віряни у Херсоні зібралися у церкві на службу. Втім, ворог не має нічого святого, й окупанти завдали удару по території храму, коли там були люди.
Про це повідомляє місцеве видання "Мост". Удар по храму підтвердив і голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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Віряни прикривали один одного
Як повідомив у мережі єпископ Херсонський і Таврійський Никодим, один із російських снарядів влучив на територію храму Різдва Богородиці й спричинив руйнування. Поранення від уламків отримали 2 літні жінки, які були у церкві.
Коли в Херсоні почали лунати вибухи, віряни у церкві відразу почали закриватися від можливих уламків. Багато людей прикривало один одного, аби ніхто не постраждав.
Дві жінки все ж отримали поранення. Їм надали першу допомогу прямо у храмі.
Як херсонці захищали один одного від уламків / Фото "Мост"
Олександр Прокудін у ранковому зведенні підтвердив, що росіяни атакували церкву на Херсонщині.
Херсонщина щодня потерпає від обстрілів
- За даними Херсонської ОВА, лише протягом минулої доби 8 жовтня російська армія 53 рази обстріляла Херсонщину. Лише по місту було випущено щонайменше 96 снарядів.
- Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні й на територію церкви. Загалом через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 – дістали поранення, серед яких двоє дітей.
- Напередодні, 7 жовтня, окупанти також завдавали ударів по Херсонщині. Російські військові влучили у житлові квартали, транспортну базу та підприємство. Від дій окупантів постраждало 3 людини, які отримали різні травми й поранення.