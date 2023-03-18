Росія обстріляла Запоріжжя: вороги били по житловому комплексу, зруйнували заклад харчування
Росіяни протягом ночі атакували територію України. Вороги випускали по нашій землі дрони-камікадзе Shahed та били ракетами.
За даними місцевих журналістів вибухи в області лунали орієнтовно о 3:20 проти 18 березня. Атакували місто під час фактично третьої з вечора 17 березня повітряної тривоги, пише 24 Канал.
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Які наслідки атаки по Запоріжжю
У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що Росія знову атакувала мирне Запоріжжя.
Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу,
– повідомили в ОВА.
За їхніми даними, вибуховою хвилею та уламками ракет С-300 пошкодило розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки. Зокрема, фасади, вікна, дахи.
У Запорізькій ОВА розповіли, що станом на 5:18 18 березня всі відповідні служби працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Росіяни зруйнували заклад харчування
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що попередньо станом на 5:25 18 березня відомо, що російська ракета С-300 зруйнувала заклад громадського харчування.
Від вибухової хвилі у навколишніх будинках повилітали шибки та пошкоджено дахи та фасади,
– розповів посадовець.
За його даними, люди не постраждали. Однак Анатолій Куртєв закликав людей, чиє житло пошкоджене звернутись за телефоном:
- 15-80 – зі стаціонарних номерів;
- 061 787 15 80, 050 414 15 80, 067 656 15 80 – з мобільних.
Росія атакувала Україну "Шахідами"
- У Львівській області орієнтовно о 23:32 17 березня оголосили повітряну тривогу. Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що є загроза ракетних атак та закликав перебувати в укриттях.
- Орієнтовно о 23:50 кореспонденти 24 Каналу повідомляли, що чули вибухи у Львівській області. Вже о 1:40 на Львівщині оголосили відбій повітряної тривоги.
- На жаль під час цієї тривоги вороги двома іранськими дронами влучили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську Дніпропетровської області. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив також, що військові з повітряного командування "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники. Ймовірно, "Шахіди".
- Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що "Шахіди" також збивали над Києвом.
- Згодом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що орієнтовно о 21 годині 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed 131/136. ЗСУ знищили 11 з 16 ворожих цілей.