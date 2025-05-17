Атакували дідусів, а тоді швидку, що приїхала допомогти: як Росія застосовує дрони на Харківщині

Росіяни не припиняють атакувати дронами цивільне населення та інфраструктуру Харківщини. Вони почали застосовувати й безпілотники на оптоволокні, що вкотре доводить – ворог все знає і навмисне цілиться по мирних громадянах.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що останні удари по прикордонних селах Дергачівщини вкрай цинічні. Росіяни били по видачі гуманітарки, по медиках, які приїхали надавати допомогу після обстрілу та по інших цивільних.

Дивіться також Пішли в наступ і втратили все: ЗСУ знищили колону окупантів біля Липців

Росіяни навмисно вбивають цивільних

Речник Дергачівської МВА Олександр Кулик підкреслив, що збільшилась інтенсивність використання дронів проти цивільної інфраструктури та місцевих мешканців. Росіяни цілеспрямовано б'ють по автівках та по будинках.

Він поділився історією людей із Козачої Лопані, яким привезли гуманітарну допомогу, зокрема будівельні матеріали, щоб ті накрити пошкоджений будинок, а росіяни вдарили по будматеріалах та по помешканню.

Три жінки, розраховуючи на те, що росіяни сказали, що буде травневе перемир'я, поїхали саджати картоплю. Окупанти вдарили дроном по їхній автівці. Також була ситуація, коли безпілотник атакував двох дідусів – 75, 87 років. До них приїхала швидка, по якій також вдарив дрон,

– наголосив Олександр Кулик.

Росіяни добре бачать, які об'єкти й кого вони атакують. Ворог абсолютно свідомо застосовує безпілотники проти цивільного населення.

Медицина у Дергачах

Анна Черненко зазначила, що, попри російський терор, люди, які живуть у Дергачах та Дергачівській громаді намагаються повернути своє життя до норми.

Після шалених обстрілів там продовжує функціонувати медицина. Завдяки італійському благодійному фонду відновили роботу чимало корпусів. Попри складну ситуацію, у Дергачах взяли курс на відновлення медицини на ще більшому рівні. Там прагнуть побудувати великий реабілітаційний комплекс. Проєкт для цього вже розроблений, єдине – потрібне фінансування,

– сказала кореспондентка.

Громада шукає благодійників, щоб реабілітаційне відділення запрацювало, зокрема необхідна будівля, адже все необхідне обладнання вже є.