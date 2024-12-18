Росія обстрілює Кривий Ріг
18 грудня 2024, 23:21Читать новость на русском
Увечері 18 грудня Росія атакує Україну "Шахедами". Але існує і загроза балістики з Півдня. Зокрема, ворог уже обстріляв Кривий Ріг.
24 Канал збирає деталі ворожої атаки по Кривому Рогу 18 грудня. Увечері вибухи чули також у Харкові. На Київщині працювала ППО.
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Що відомо про обстріл Кривого Рогу сьогодні
Вибух. Ракетна атака. Повторні виходи. Бережіть себе!
– написав Олександр Вілкул о 23:06.