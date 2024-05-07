Вибухають ще у повітрі: в Офісі генпрокурора розповіли про несправності ракет КНДР у Росії

КНДР вочевидь стала головним військовим союзником Росії, оскільки саме її ракетами країна-агресорка намагається обстрілювати територію України. Однак якість цього озброєння залишає бажати кращого.

Так, російські загарбники активно використовують зброю Північної Кореї. Втім, її ефективність вкрай низька.

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Половина з них не долетіла до цілі

Як розповіли в Офісі генпрокурора, загалом вивчено уламки 21 з приблизно 50 північнокорейських балістичних ракет, якими Росія намагалася завдати ударів по Україні в період з кінця грудня до кінця лютого.

Близько половини північнокорейських ракет збилися із запрограмованої траєкторії та вибухнули у повітрі, у таких випадках уламки не були знайдені,

– кажуть там.

Повідомляється, що востаннє запуск північнокорейської ракети KN-23 по Україні зафіксували ще було 27 лютого 2024 року. Загальна кількість виявлених пусків збігається з даними розвідки, згідно з якими Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет.

Що відомо про ці удари

Зазначається, що щонайменше три ракети були випущені по Києву і прилеглим до нього районам. Зокрема, окупанти намагалися завдати удару по Харківській, Полтавській, Донецькій, а також Кіровоградській області.

Внаслідок обстрілів північнокорейським озброєнням, які розпочалися 30 грудня 2023 року, в Україні, на жаль, загинули 24 особи, ще 115 отримали поранення. Також було пошкоджено житлові будинки та промислові об'єкти.

В Офісі генпрокурора додали, що близько 50 ракет було запущено здебільшого із західних областей Росії, тобто прифронтових, серед яких – Бєлгородська, Воронезька, Курська. Водночас наша держава й досі з'ясовує те, чи направив Пхеньян до Росії інструкторів для спостереження за пусками ракет.

Скільки ракет КНДР передала Росії