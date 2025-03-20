"Не можуть судити вільних": в Інтернаціональних легіонах відреагували на заочні "вироки" Росії

Так званий російський "слідчий комітет" почав оголошувати заочні "вироки" представникам Інтернаціональних легіонів оборони України задля тиску та інформаційно-психологічного впливу.

На такі дії відреагувало командування Інтернаціональних легіонів оборони України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на їхню заяву.

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Що заявило командування

Наголошують, що раніше російські репресивно-каральні органи й військово-терористичні формування намагалися застосовувати подібні фальсифікації для тиску на командирів. Але відповідні заходи з боку Росії, як зазначається, насамперед свідчать про бойову ефективність Інтернаціональних легіонів оборони України.

У зв’язку з цим командування Інтернаціональних легіонів оборони України заявляє, що весь особовий склад легіонів є діючими військовослужбовцями Збройних Сил України, суворо дотримується правил ведення війни, виконує положення Міжнародного гуманітарного права та діє відповідно до Міжнародних конвенцій. Раби в принципі не можуть судити вільних людей,

– ідеться у повідомленні.

Командування заявляє, що покарання справжніх військових злочинців, серед яких представники репресивних каральних органів на кшталт так званого "слідчого комітету" та пропагандисти російської диктатури, вдасться побачити після перемоги України та розгляду справ російських військових злочинців МКС.

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"Командування Інтернаціональних легіонів оборони України запевняє, що солдати, сержанти та офіцери наших підрозділів щоденно сумлінно, самовіддано і дуже професійно працюють із застосуванням усіх доступних калібрів, щоби наблизити перемогу людяності й демократичних цінностей над втіленням всесвітнього зла у вигляді російської диктатури та хворобливих амбіцій світового панування XXI століття", – додають там.

Також там запрошують як українців, так і іноземців доєднатися до них, аби спільними зусиллями, зброєю і хоробрістю раз і назавжди "відправити у минуле" диктатуру, репресії, терор, залякування та нестримну кровожерливість Росії.

"Командування Інтернаціональних легіонів оборони України має за честь подякувати легіонерам вільного світу – особовому складу легіону – за мужність і самовідданість при виконанні місій, високу бойову ефективність, відмінний вогневий та результативний морально-психологічний вплив на ворога. Заради нашого теперішнього та майбутнього наших дітей. За нашу і вашу свободу", – резюмували там.