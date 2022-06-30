Справа не в Майдані і не в "обстрілах Донбасу": чого насправді хоче Путін від України
30 червня 2022 , 11:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
Окупаційна адміністрація Севастополя позбавила Леоніда Кучму звання почесного громадянина міста.
Його ім'я стерли з мармурової дошки. Виявляється, Кучма тепер також "нацист".
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Обійми з Путіним та договір про дружбу
Наскільки я пам'ятаю, під час свого президентства він навіть у російських політологів вважався проросійським. Великий договір про дружбу із Росією підписував. Обіймався з Путіним на різних самітах.
Але тепер заднім числом оголосили "нацистом" і його. Що вкотре підтверджує – річ не в Майдані, не в "обстрілах Донбасу".
Важливо Як Україна може захиститися від російських ракет
Росія хоче знищити УкраїнуПросто сам факт існування незалежної України, навіть на чолі з Кучмою та Януковичем, для затятих російських імперців нестерпний. Національна ідея Росії – це знищення України та українців.
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