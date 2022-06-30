Справа не в Майдані і не в "обстрілах Донбасу": чого насправді хоче Путін від України

Окупаційна адміністрація Севастополя позбавила Леоніда Кучму звання почесного громадянина міста.

Його ім'я стерли з мармурової дошки. Виявляється, Кучма тепер також "нацист".

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Обійми з Путіним та договір про дружбу

Наскільки я пам'ятаю, під час свого президентства він навіть у російських політологів вважався проросійським. Великий договір про дружбу із Росією підписував. Обіймався з Путіним на різних самітах.

Але тепер заднім числом оголосили "нацистом" і його. Що вкотре підтверджує – річ не в Майдані, не в "обстрілах Донбасу".

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Росія хоче знищити Україну

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Просто сам факт існування незалежної України, навіть на чолі з Кучмою та Януковичем, для затятих російських імперців нестерпний. Національна ідея Росії – це знищення України та українців.