москвичів хочуть утилізувати: росія збирає нове гарматне м'ясо для війни в Україні

Як повідомляють російські ЗМІ, йде набір гарматного м'яса у так званий "собянінський полк". З 1 липня найманців для війни в Україні рекрутують під егідою московського уряду.

За інформацією журналістів-розслідувачів, В "собянинці" переважно записуються не москвичі, а мешканці сусідніх регіонів – чоловіки віком до 60 років. Їм обіцяють платити понад 200 тисяч карбованців на місяць.

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Доплати за війну

"У цю суму входить доплата від мера собяніна – 200 тисяч, яка розбивається на чотири виплати по 50. У військовій частині отримуєте картку ВТБ – виплати від Москви надходитимуть туди", – розповів вербувальник журналісту "Медузи", який представився претендентом на посаду рядового найманця.

Видання з'ясувало, що одним із вербувальників в собянинські улани є Роман Висоцький (позивний "Болгарін") – тезка одного з колишніх командирів так званої "народної міліції" псевдореспубліки на Донеччині. Він називає себе "командиром батальйону" у "Собянинському полку".

Що тут можна сказати? Грошей у москви багато. А втрат на фронті в Україні ще більше. Однак справа не лише у необхідності поповнювати незграбні ряди окупантів.

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Навіщо вербують чоловіків у москві та області

Вербування людей із московською доплатою має й іншу менш очевидну мету – сплавити в українську землю фізично активних чоловіків із московського регіону та прилеглих областей, ту соціальну категорію, яка могла б активно протестувати (включаючи сутички з ОМОНом) у разі погіршення соціально-економічної ситуації в росії.

А те, що вона погіршуватиметься – немає жодних сумнівів. Логічно, що за таких обставин російській владі вигідніше завчасно відправити всіх незадоволених мужиків для утилізації в Україну.

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