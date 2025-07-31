Росія оголосила про нібито "взяття" Часового Яру: що кажуть у ЗСУ
- Росія вранці 31 липня заявила про "захоплення" міста Часів Яр.
- Речник ОСУВ "Хортиця" спростував це.
Російське міноборони заявило про нібито "захоплення" міста Часів Яр на Донеччині. В ОСУВ "Хортиця" відреагували.
Так, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Чи окупувала Росія Часів Яр: що кажуть у ЗСУ?
Вранці 31 липня російські загарбники заявили про нібито "захоплення" міста Часів Яр. Однак це чергова брехня агресора.
Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці.
Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань,
– підкреслив Віктор Трегубов.
Зауважимо, що у зведенні на 08:00 Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового й у напрямку Бондарного, Предтечиного.
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Де розташований Часів Яр: дивіться на карті