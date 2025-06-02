Ворог окупував іще одне село на Сумщині та просунувся на Донеччині: оновлена мапа DeepState

Росія продовжує тиснути на лінії фронту та має просування в Сумській і Донецькій областях. Зокрема, ворог окупував ще один прикордонний населений пункт.

Про це в понеділок, 2 червня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.

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Де просунулися росіяни

За даними DeepState, росіяни окупували село Костянтинівка Сумської області, а також просунулися в Олексіївці неподалік.

Окрім того, ворог мав успіх у Донецькій області – поблизу населених пунктів Рідкодуб та Карпівка.

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До слова, у прикордонних районах Сумщини окупаційні війська активізували піхотні атаки, аби розширити зону вторгнення, використовуючи квадроцикли й мотоцикли. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, росіяни намагаються прорватися через кордон у межах Хотінської та Юнаківської громад.

Ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України. Якщо на початку дій це були напрямки Басівки та Журавки, то зараз спостерігаємо розширення зони заходу,

– заявив Демченко.

Нагадаємо, 1 червня аналітики DeepState повідомили про окупацію села Володимирівка Сумської області.