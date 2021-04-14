Росія опиратиметься на нову зброю, яка становить підвищену загрозу для США, – розвідка

В американській розвідці переконані, що Росія буде активно використовувати та модернізовувати свої збройні сили. Таким чином вона кидатиме виклик США та союзникам.

Попри те, що Росія навіть скорочує витрати на оборону, вона опиратиметься на нову зброю. Це становить підвищену загрозу для Штатів.

До теми Звіт розвідки США: Росія у 2021 році продовжить агресивні дії проти Заходу та України

Дані розвідки США про російські збройні сили та ПВК

Кремль має гроші для розміщення військ у стратегічно важливих регіонах. Однак у США вважають, що чим далі від Росії ці війська розгорнуті, тим менша ймовірність, що вони витримають інтенсивні бойові дії. Приватні військові та охоронні компанії поширюють воєнний вплив Москви за невисокою ціною. За інформацією розвідки, цими ПВК керують близькі до Кремля російські олігархи. Таким чином Москва заперечує свою участь. Щоправда, ці найманці часто не можуть досягти стратегічних цілей Кремля через їхні обмежені тактичні навички.

Російська зброя масового ураження

У звіті розвідки мовиться, що Росія залишається найбільшим і найпотужнішим суперником США в галузі зброї масового ураження. Все тому, що Москва розширює і модернізує свій потенціал ядерної зброї, нарощуючи можливості стратегічної та нестратегічної зброї. Ба більше, країна продовжує викликати побоювання щодо безпеки ядерних матеріалів.

Москва розглядає свій ядерний потенціал як необхідний для стримування і досягнення своїх цілей у потенційному конфлікті із США та НАТО і вважає надійний фактор ядерної зброї головною гарантією Росії,

– зазначили у розвідці.

Додали, що Росія будує великий, різноманітний і сучасний набір нестратегічних систем, які здатні доставляти ядерні або звичайні боєголовки.

Спецслужби США оприлюднили звіт, у якому назвали Росію однією з чотирьох країн, які становлять загрозу для Америки у 2021 році. Серед інших – Китай, Іран і Північна Корея.