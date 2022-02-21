Росія оприлюднила тексти указів про визнання бойовиків

Увечері 21 лютого очільник Кремля Путін визнав псевдореспубліки бойовиків. Після цього оприлюднили текст відповідного документу.

Документ не обійшовся без цинічних формулювань. Наприклад, у ньому Кремль звинувачує Україну у нібито відмові від мирного врегулювання.

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Про що йдеться в документах

Обидва документи складаються з 5 пунктів. У першому йдеться власне про "визнання" псевдореспублік на прохання їх ватажків через нібито недотримання Україною мінських угод.

Другий пункт передбачає роботу над налагодженням "дипломатичних відносин" Росії з квазіреспубліками. У насупному йдеться про підготовку договору про дружбу та співпрацю, який Путін і ватажки бойовиків уже підписали.

Четвертий пункт фактично передбачає офіційне введення російських військ на тимчасово окуповані території – для нібито "підтримки миру". Останній же пункт стосується того, що указ набуває чинності з моменту підписання.

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