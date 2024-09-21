Чи зможе Росія використовувати іранські ракети без їхніх установок: аналіз Defense Express

Іран передав Росії ракети Fath-360 із дальністю 120 кілометрів, однак не надав пускових установок до них. Причин цьому може бути декілька, однак головне питання полягає в тому, чи зможе Росія їх застосовувати.

Серед можливих причин цього рішення може бути те, що Тегеран таким чином залишив собі простір для дипломатичних маневрів із західними країнами, або ж Росія просто виготовить необхідні пускові самостійно. Аналітики Defense Exrpess зазначили, що для Росії у цьому немає великої складності.

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Чи може Росія самостійно виготовляти пускові установки Fath-360

Як пояснили аналітики, в Ірані для запуску Fath-360 використовується вантажівка 6х6, скоріш за все від основного національного виробника Saipa Diesel, яка виробляє копії китайських Dongfeng KC.

Через це навіть у Росії можуть виникнути питання щодо надійності цих транспортних засобів.

Тому у Москві могли прийняти рішення щодо встановлення ракет Fath-360 на власне шасі, від, наприклад, "Урал" чи "КамАЗ". Тим паче, що самий пусковий механізм не відрізняється складністю,

– зазначили у Defense Express.

Також про те, що Росія таки може запускати іранські ракети, свідчить те, що одразу після отримання першої партії з 220 ракет Fath-360 їх відвезли на найближчий від порту полігон для випробовувань Ашулук.

Цей полігон призначений для випробувань та навчання підрозділів ППО.

Також аналітики зауважили, що Іран навряд піде на якісь неприємні для Росії маневри, тому що отримує від неї дійсно важливі речі.

Зокрема, згідно з даними Пентагону, Москва допомагає Тегерану з ядерними технологіями.