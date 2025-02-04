Ракети, дрони, ядерна зброя: як 3 метали з Китаю допомагають Росії вести війну

Росіяни обурені тим, що Україна запропонувала свої рідкоземельні метали в обмін на допомогу. Але країна-агресорка сама отримує рідкісні метали з Китаю.

Після введення санкцій Путін може отримати галій і германій тільки з КНР. Піднебесна стала монополістом на російському ринку в 2023 році. Деталі наводить 24 Канал з посиланням на розслідування "Схем" проєкту "Радіо Свободи".

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Які метали Китай постачає у Росію

Згадані елементи є частинами будь-яких електронних систем, а також використовуються в оборонці. Тобто вони є товарами подвійного призначення.

Галій використовують для покращення сплавів оболонок плутонієвих атомних бомб та для стабілізації самого плутонію. Саме галій містила бомба "Товстун", яку скинули на Нагасакі.

Германій використовують у напівпровідникових пристроях, оптоволоконних системах та інфрачервоних датчиках для кораблів, літаків, ракет, танків і протитанкових установок.

Германій і галій використовують у лазерній техніці. Розвідувальний безпілотник "Орлан-30" має лазерне наведення. А ще ці метали потрібні, щоб робити оптоволокно.

Стибій часто використовують, щоб покращити металеві сплави при виготовленні куль та снарядів та зміцнити броню військової техніки. Він важливий для приладів нічного бачення, вибухових речовин, сигнальних ракет, інфрачервоних датчиків, а також ядерної зброї.

У США та ЄС галій, германій та стибій є критично важливими копалинами, їх зберігають у державних резервах, щоб унеможливити дефіцит.

Державні та приватні компанії, пов'язані з російським ВПК, купують ці метали у китайських фірм з державним капіталом. Таким чином, можна говорити, що Китай спонсорує російську військову машину.

Завдяки доступу до витоку даних з митних баз Росії журналісти встановили: що з квітня 2022 року Москва майже перестала отримувати галій і германій. Саме тоді на неї наклали санкції у США та ЄС. Але вже у 2023 році Китай став монополістом на російському ринку цих металів.

Якщо джерелом галію і германію для агресора є тільки Китай, то стибій також отримують з ОАЕ. Ця країна не накладала санкції на Росію.

Продукція, яка містить галій, потрапляє, наприклад, до Курчатовського інституту, де розробляють ядерну зброю. Цей науковий центр купує продукцію з вмістом галію в російської компанії "Криотрейд Инжиниринг". (...) Галій "Криотрейд Инжиниринг" купує в китайської Hynhe Technology Co. Ltd.,

– ідеться в матеріалі.

Офіційний Пекін заперечує такі постачання. Та ланцюжки ведуть саме до нього.