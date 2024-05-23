Росія може стати надто потужною, щоб боятися чогось, – в ОП застерегли світ

Британська розвідка заявила, що має підтверджені докази військової допомоги Китаю Росії. Щоправда, в той же час США кажуть, що побоювання були в 2022 – 2023 роках і залишаються зараз, але підтверджених фактів немає. Також ще 2,5 мільйони снарядів було доставлено до Росії з Північної Кореї. Незрозумілим залишається питання, що далі.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що начебто Захід казав про санкції, обмеження та ізоляції, проте Північна Корея продовжує надавати Росії зброю. І Росія від цього не постраждала, а Північна Корея не отримала жодних обмежень.

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Факт, на який немає відповіді

Михайло Подоляк підкреслив, що Північна Корея офіційно говорить, що передає Росії снаряди. Є й ілюстративні докази не лише української розвідки, а й Сполучених Штатів – потяги та кораблі зі снарядами. І це все зафіксовано відповідними кримінальними справами.

Навіщо розвідка виходить і каже, що бачить докази? Тоді надрукуйте їх. А після того, як надрукуєте, тобто покажете, що вони є, які рекомендації будуть для глобальних спільнот? Що робити? Що далі?,

– зауважив радник голови ОПУ.

На його думку, це факт, на який немає відповіді. Проте саме цей факт у рамках міжнародного права стимулює країни типу Північної Кореї збільшити можливість допомоги Росії.

Північна Корея розуміє, що якщо Росія не впаде, тоді вона допоможе Північній Кореї суттєво ескалювати ситуацію на Корейському півострові і розв'язати питання, які потрібні Північній Кореї.

Чому? Тому що до Росії більше не буде жодних питань та претензій. Росія буде надто потужною, щоб боятись чогось,

– підсумував Михайло Подоляк.

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