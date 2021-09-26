Росія перед виборами до Бундестагу відправила у Берлін фахівця з дезінформації, – ЗМІ

На тлі виборів до німецього Бундестагу Росія відправила в посольство у Берліні "експерта з реалізації інтересів РФ за кордоном і дезінформації".

Про це пише газета Welt, посилаючись на результати власного розслідування.

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Посольство Росії в Берліні у відповідь на запит журналістів заявило, що співробітника спецслужби акредитовано згідно з правилами.

На запитання про його діяльність там сказали про "псевдоінформацію" ЗМІ та звинуватили їх у використанні "дикої суміші зі спекуляцій і фантазій".

Втручання Росії у вибори в Німеччині: що відомо

ЄС 24 вересня звинуватив Росію у втручанні в парламентські вибори Німеччини. Хакери напередодні викрали дані політиків та журналістів.

Ще на початку вересня Берлін звернувся до Москви з вимогою негайно припинити кібератаки на німецьких можновладців.

Такі дії уряд Німеччини розглядає як загрозу нацбезпеці та процесу демократичного волевиявлення під час виборів 26 вересня.

Парламентські вибори в Німеччині відбулися 26 вересня 2021 року. На них обирали членів 20-го Бундестагу, федерального парламенту Німеччини. Також голосували за нового канцлера. Вперше з 2005 року Ангела Меркель не висувала свою кандидатуру.