Росія перед зустріччю з Францією влаштували демарш у ТКГ

Російська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи влаштувала демарш. Такий прецидент відбувся вперше.

Російська сторона порушила протокол засідання Тристоронньої контактної групи. Про це заявив речник України в ТКГ Олексій Арестович.

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Росія діє так навмисно

За словами Арестовича, Росія діє так навмисно перед зустріччю з Францією на рівні глав МЗС. Кремль робить все можливе, щоб дискредитувати Україну та звинуватити нас в ескалації конфлікту. Одним із пунктів плану Росії був сьогоднішній демарш.

Ще йшло і йде засідання ТКГ, а основні висновки по ньому вже були зроблені на брифінгу Марії Захарової, спікерки російського МЗС. Видно, що це підготовлений демарш з боку Росії,

– заявив Арестович.

Речник української делегації в ТКГ припустив, що такі кроки можуть означати прагнення Росії до загострення ситуації на Донбасі.

Війна на Донбасі: останні новини

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