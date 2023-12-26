Непотрібний "родінє": відома особа окупанта, якого передали разом з тілами українських воїнів

Росія під час обміну тілами загиблих передала в Україну свого військовослужбовця. МВС встановило ім'я цього окупанта.

Глава МВС Ігор Клименко, зауважив, що Росія цинічно перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску, навмисно ускладнюючи нам ідентифікацію та породжуючи хаос, передає 24 Канал.

Дивіться також У Чернівцях виявили тіло російського солдата серед репатрійованих тіл загиблих

Родичі окупанта шукають його уже кілька місяців

Україна має факти, що Росія змішує тіла російських військових з тілами українців.

"У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів", – написав Клименко.

Одним із трупів виявився Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Росії (в/ч 35390).

Родичі шукали його з кінця березня. Він зник у районі Новомихайлівки на Донеччині.

Його тіло, яке передали в Україну, було одягнене у російську військову форму. При ньому був паспорт громадянина Росії, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023 і жетон з написом "ВС РОССИИ МТ-146004".

Встановлено особу окупанта, тіло якого передали Україні / Фото Нацполіції

Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб'язковий для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам,

– зауважив Клименко.

Він додав, що платити таки доведеться, адже Україна поверне це тіло, як й інші.

"Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна – з ім'ям та честю, Росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога – не тільки вбивати, а й брехати про смерть", – підсумував глава МВС.