Росія переходить до іншого сценарію, – експосол України у США
Держдума ухвалила звернення про легітимізацію бойовиків. У такий спосіб, найімовірніше, Росія переходить до іншого сценарію. Шанси повномасштабного наступу вже зменшуються.
Про це в ефірі 24 каналу сказав експосол України у США Валерій Чалий. Він зазначив, що рішення Держдуми – це великий крок для одноосібного виходу Росії з мінського процесу.
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"Це перехід до іншого сценарію Росії. Це більше використання плацдарму тимчасово окупованих територій як на Сході, так і в Криму", – зауважив Чалий.
Що робитиме Росія далі
За його словами, у мінських домовленостях прописана лінія розмежування. Якщо вони це руйнують повністю – треба дивитись уважно на подальші дії Кремля.
Треба дивитись, що робитиме Кремль і Путін. Чи підпише він цей документ? Наразі це шантаж. Це стиль російський,
– сказав Чалий.
"Сценарій повномасштабного вторгнення ламається, натомість Росія витягує новий", – підсумував експосол.Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Чалий про цинічне рішення Держдуми: дивіться відео
Що цьому передувало
- У вівторок, 15 лютого, Держдума ухвалила цинічне звернення про легітимізацію бойовиків на окупованих територіях Донбасу.
- Скандальний документ розробила Комуністична партія Росії.
- Звернення направлять президенту Росії Володимиру Путіну.