Росія перекидає більше сил на Луганський і Донецький напрямки, – Луганська ОВА
У Луганській обласній воєнній адміністрації підтвердили, що Росія почала перекидати більше ворожих сил у напрямок Луганщини та Донеччини.
Про це повідомив Сергій Гайдай – голова Луганська ОВА в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що тактика росіян змінюється.
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Можу підтвердити, що окупанти перекидають все більше і більше техніки і людей саме Донецький і Луганський напрямки,
– сказав він.
Він також додав, що із впевненістю у 90% – це величезна поразка Росії. Це розуміє як весь світ, так і Путін.
"Російська армія не готова до потужної війни, армія розбита, техніка застаріла. Все, що вони можуть, тільки обстрілювати ракетами здалеку мирні міста", – додав Гайдай.
Тож єдиний спосіб кремлівському диктатору "зберегти лице" – перекидати багато зусиль саме на ці напрямки, щоб потім він міг би відзвітувати своїм зомбованим людям, що нібито так звана "спецоперація" пройшла чудово, пояснив він.
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