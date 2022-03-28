Росія перекидає більше сил на Луганський і Донецький напрямки, – Луганська ОВА

У Луганській обласній воєнній адміністрації підтвердили, що Росія почала перекидати більше ворожих сил у напрямок Луганщини та Донеччини.

Про це повідомив Сергій Гайдай – голова Луганська ОВА в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що тактика росіян змінюється.

До слова Армія не може воювати, тож Путін буде тупо тиснути на кнопки, – російський журналіст

Можу підтвердити, що окупанти перекидають все більше і більше техніки і людей саме Донецький і Луганський напрямки,

– сказав він.

Він також додав, що із впевненістю у 90% – це величезна поразка Росії. Це розуміє як весь світ, так і Путін.

"Російська армія не готова до потужної війни, армія розбита, техніка застаріла. Все, що вони можуть, тільки обстрілювати ракетами здалеку мирні міста", – додав Гайдай.

Тож єдиний спосіб кремлівському диктатору "зберегти лице" – перекидати багато зусиль саме на ці напрямки, щоб потім він міг би відзвітувати своїм зомбованим людям, що нібито так звана "спецоперація" пройшла чудово, пояснив він.

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