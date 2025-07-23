На озброєнні найсучасніша бронетехніка, – Волошин про чеченський полк, що Росія кидає в Україну

Сформований полк у Чечні, який країна-агресорка Росія перекидає на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, має на озброєнні найсучасніші зразки бронетехніки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Укрінформ.

Дивіться також Не лише РЕБ: ексофіцер Повітряних сил відповів, як протидіяти ворожим FPV-дронам

Що відомо про чеченський полк, який Росія перекидає в Україну?

Чеченський полк, який Росія перекидає в Україну, має на озброєнні найсучаснішу бронетехніку, зазначив Волошин.

В полку є чотири батальйони, один з них танковий, і на його озброєнні є найсучасніші зразки бронетехніки, як "Тигри" різні – це їхні бронемашини,

– сказав Волошин.

Відповідно до його слів, чеченський полк перебуває на окупованій території Запорізької та Херсонської областей, але не в зоні бойових дій – наразі відбувається його перекидання.

"Відомо, що його чисельність приблизно до 1,5 тисячі військовослужбовців. Полк був сформований абсолютно з нуля... Він формувався в населеному пункті Ханкала в Чечні", – зазначив Волошин.