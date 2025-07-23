На озброєнні найсучасніша бронетехніка, – Волошин про чеченський полк, що Росія кидає в Україну
- Сформований у Чеченській Республіці полк, який Росія перекидає на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки, має на озброєнні найсучасніші зразки бронетехніки.
Сформований полк у Чечні, який країна-агресорка Росія перекидає на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки, має на озброєнні найсучасніші зразки бронетехніки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Укрінформ.
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Що відомо про чеченський полк, який Росія перекидає в Україну?
Чеченський полк, який Росія перекидає в Україну, має на озброєнні найсучаснішу бронетехніку, зазначив Волошин.
В полку є чотири батальйони, один з них танковий, і на його озброєнні є найсучасніші зразки бронетехніки, як "Тигри" різні – це їхні бронемашини,
– сказав Волошин.
Відповідно до його слів, чеченський полк перебуває на окупованій території Запорізької та Херсонської областей, але не в зоні бойових дій – наразі відбувається його перекидання.
"Відомо, що його чисельність приблизно до 1,5 тисячі військовослужбовців. Полк був сформований абсолютно з нуля... Він формувався в населеному пункті Ханкала в Чечні", – зазначив Волошин.