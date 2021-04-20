Нарощення військ окупантів у Криму: Росія перекидає додаткову авіацію – фото

Росія продовжує нарощувати свої військові угруповання біля кордонів України та на тимчасово окупованому Криму. Зокрема збільшується кількість авіації.

Це видно на супутникових фотографіях, які зробила компанія Maxar Technologies. На них зображений період від 27 березня до 16 квітня 2021 року.

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Що зображено на супутникових фото

На фото за 16 квітня на злітно-посадковій смузі авіабази Росії у Саках видно винищувачі Су-30. Наприкінці березня їх там ще не було.

Окрім цього, на фото видно винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24.



Винищувачі Су-30, 16 квітня / Фото Maxar Technologies



Винищувачі Су-34, 27 березня /Фото Maxar Technologies

За інформацією журналістів The Wall Street Journal, держава-окупант стягнула до Криму:

повітряно-десантні війська;

механізовані і бронетанкові частини;

бойові вертольоти;

розвідувальні БПЛА;

засоби радіоелектронної боротьби;

військовий госпіталь.



Російський військовий корпус, польовий госпіталь, бойові вертольоти і техніка, 15 квітня / Фото Maxar Technologies



Російська мотострілецька бригада на полігоні Погоново під Воронежем, 10 квітня / Фото Maxar Technologies



Десантно-штурмові війська Росії на Ангарському полігоні в Криму, 15 квітня / Фото Maxar Technologies

У повідомленні мовиться: "Росія перекинула військові літаки до Криму і на бази біля України у ще більших масштабах, ніж повідомляли раніше. Це підвищило її можливості для політичного залякування або військового втручання".