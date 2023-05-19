Сотні одиниць техніки: Росія продовжує перекидати ешелони в Білорусь і на фронт – "Гаюн"

Росія продовжує використовувати Білорусь у війні проти України. Моніторинговий канал зазначив, що країна-агресорка продовжує перекидати ешелони як до країни-посіпаки, так і безпосередньо на фронт.

Відомо, що росіяни відновили перекидання ешелонів з Росії. За наявною у "Бєларускі Гаюн" інформацією, прибуло щонайменше три ешелони. Причому один із них – з зони бойових дій.

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Що відомо про ешелони

Моніторинговий канал зазначає, що впродовж останнього тижня до Білорусі перекинули два ешелони. Вони їхали з зони ведення бойових дій.

Отже, 11 травня зі станції Волноваха, що на Донеччині, до станції Заслонове, що у Вітебській області, відправили ешелон, який складався з 45 вагонів:

Пасажирські – 4 одиниці (близько 200 осіб);

Вантажні – 2 одиниці (зі спорядженням);

Платформи – 39 одиниць (колісна та гусенична техніка).

Відомо, що прибув він до пункту призначення 18 травня близько 03:00.

А 17 травня з Заслонового до Гуково, що в Ростовській області, відправили ешелон з 40 вагонами:

Пасажирські – 3 одиниці (близько 150 осіб);

Вантажні – 2 одиниці (зі спорядженням);

Платформи – 35 одиниць (колісна та гусенична техніка).

Цей ешелон має прибути 22 травня до пункту призначення. Звідти його мають відправити до Дебальцевого та Вуглегірська.

Крім того, підтвердили інформацію про те, що зі станції Полонка, що у Брестській області, вибув 14 травня ешелон. У його складі було 45 вагонів:

Пасажирські – 3 одиниці (близько 150 осіб);

Вантажні – 2 одиниці (зі спорядженням);

Платформи – 40 одиниці (танки та БМП).

А ще за тиждень до Білорусі прибуло ще два ешелони. Вони приїхали до станції Полонка 15 та 16 травня. В ешелонах налічувалося 86 вагонів:

Пасажирські – 8 одиниць (близько 400 осіб);

Вантажні – 3 одиниць (зі спорядженням);

Платформи – 75 одиниць (БТР, бензовози, спецтехніка).

Загалом, з території Білорусі вибуло щонайменше 75 одиниць техніки, зокрема танки та БМП, а також мінімум 300 бійців і 4 вагони з боєприпасами. А от приїхали до країни-посіпаки щонайменше 114 одиниць техніки, зокрема БТР і бензовози, мінімум 600 солдатів і щонайменше 5 вагонів з боєприпасами.