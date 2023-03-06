Росія перекидає на фронт застарілі Т-62 і БТР-50, які мають безліч вразливих місць, – Британія

Від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили орієнтовно 3423 російських танки та ще багато іншої техніки ворога. Держава-агресорка вже перекидає на фронт застарілі Т-62 та БТР-50.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії. Також зазначили, що Росія перекидає стару техніку, аби компенсувати свої втрати.

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"Друга армія світу" перекидає на фронт старезну техніку

Російські військові продовжують реагувати на важкі втрати бронетехніки, розгортаючи свої 60-річні основні бойові танки Т-62.

Існує реалістична ймовірність того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії (1-а ГТА), ймовірно, головної танкової сили Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати,

– зазначили у розвідці Великої Британії.

Цікаво, що раніше 1-а ГТА мала отримати танки наступного покоління Т-14 Армата з 2021 року. Останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році, також були вперше ідентифіковані в Україні.

З літа 2022 року приблизно 800 Т-62 вилучили зі складу, а деякі отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, покращать їхню ефективність вночі.

Однак обидва типи старовинних транспортних засобів матимуть багато вразливостей на сучасному полі бою, зокрема відсутність сучасної динамічної броні,

– підкреслили у Міноборони.

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Українські воїни знищили вже майже 154 тисячі окупантів

Вранці 6 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що за понад рік повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували орієнтовно 153 770 російських загарбників. Окрім того, у ворога колосальні втрати в техніці. Так, наші воїни вже знищили: