Росія може готувати потужніший удар після Львова: авіаексперт сказав, що на це вказує

Росія активізувала військово-транспортну авіацію для перекидання крилатих ракет на аеродроми стратегічної авіації в Енгельсі та Оленьї, а також ротує полки дальньої авіації, замінюючи їх літаками з Далекого Сходу.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що активність транспортної авіації може вказувати на підготовку до масштабної ракетної атаки, проте точно передбачити час та інтенсивність удару неможливо.

Дивіться також: Це була їхня перша ніч на новому місці, – голова ОДА про загибель батька і 3 дітей у Богодухові

Чому Росія активізувала перекидання ракет?

Зверніть увагу! Над Львовом збили два ворожі ракети "Кинджал". Сил ППО успішно їх знешкодили, руйнувань і постраждалих немає. Міські служби перевіряють територію, а мешканців закликають повідомляти важливу інформацію на гарячу лінію.

Помічена активність російської військово-транспортної авіації, яка перекидає крилаті ракети та здійснює ротацію полків дальньої авіації.

"Дальня стратегічна авіація використовує переважно крилаті ракети. Хоча МіГ-31К, який застосовує "Кинджали", теж входить до складу авіації, основна маса літаків озброєна саме крилатими ракетами", – пояснив Романенко.

Можливо, військові транспортні літаки зараз перекидають ракети на оперативні аеродроми російської стратегічної авіації на Оленью та Енгельс.

Я не можу передбачити. Тут можна якось вираховувати, що ця активність транспортної авіації, можна приблизно зрозуміти для чого вона. Але коли буде наліт, з якою інтенсивністю, – сказати важко,

– наголосив експерт.

Що ще відомо про активність російської авіації?