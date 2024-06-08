Ворог перекидає деякі частини з Херсонщини на Харківщину: у Центрі нацспротиву назвали причину
Окупанти почали перекидати деякі частини з Херсонщини на Харківський напрямок. Також у відрядження відправляють операторів дронів.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву. Наголосили, що ворог не має успіхів на Північному фронті, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Провал російського наступу на Харківщині вплинув на дії ворога на інших напрямках, – ГУР
Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину
Агресор, не маючи успіхів на Півночі, почав перекидання частин з Херсонщини на Харківський напрямок.
За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати,
– заявили в Центрі нацспротиву.
Додали, що місцевих під час обов'язкового оновлення даних у так званих "військкоматах" окупанти агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.
"Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", – наголосили в ЦНС.
Також закликали повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини. Окрім того, не псувати своє життя службою на окупанта, саботувати накази агресора.
Яка ситуація на Харківщині: останні новини
- У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію станом на 13:30. Повідомили, що від початку доби загарбники 44 рази атакували позиції українських захисників. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії ворога, знищують піхоту й техніку.
- Окупанти продовжують бити з території Росії керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, агресор завдав удару з боку Бєлгорода трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув в район Старого Салтова.
- Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що провал наступу Росії на Харківщині вплинув на дії ворога й на інших напрямках.