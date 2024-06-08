Ворог перекидає деякі частини з Херсонщини на Харківщину: у Центрі нацспротиву назвали причину

Окупанти почали перекидати деякі частини з Херсонщини на Харківський напрямок. Також у відрядження відправляють операторів дронів.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву. Наголосили, що ворог не має успіхів на Північному фронті, передає 24 Канал.

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Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину

Агресор, не маючи успіхів на Півночі, почав перекидання частин з Херсонщини на Харківський напрямок.

За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів. Водночас ворог наростив комплектування "добровольчого батальйону Маргелова", аби поповнити втрати,

– заявили в Центрі нацспротиву.

Додали, що місцевих під час обов'язкового оновлення даних у так званих "військкоматах" окупанти агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією.

"Це є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини", – наголосили в ЦНС.

Також закликали повідомляти про ворога, аби кожен поніс відповідальність за свої злочини. Окрім того, не псувати своє життя службою на окупанта, саботувати накази агресора.

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