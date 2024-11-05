До Курська не довезли: Росія, ймовірно, перекинула бригаду морпіхів з Херсонщини на Донбас

Росія могла перекинути бригаду морпіхів з лівобережжя Херсонщини на Донеччину, зокрема – на Покровський напрямок. Мовиться про окупантів з 61-ї окремої бригади.

Цікаво, що морпіхів мали ротувати до Курської області, проте в останню мить вони опинилися на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військового оглядача, координатора групи "Інформаційний спротив", полковника ЗСУ Костянтина Машовця.

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Окупантів з Херсонщини могли перекинути під Покровськ

Машовець повідомив, що, ймовірно, на Покровський напрямок могли перекинути окупантів з 61-ї окремої бригади морської піхоти, яка виконувала злочинні завдання Кремля на лівобережжі Херсонщини.

Оглядач наголосив, що 61 бригада входила до угруповання військ противника "Дніпро", яке оперувала в районі міста Олешки Херсонської області. Проте ця бригада підпорядковується також і "Північному флоту", який у лютому 2024 року увійшов до складу "Ленінградського військового округу". Машовець зауважив, що 61 бригаду також називають "Кіркенеською", адже на шевроні зображений білий ведмідь.

Відомо, що 61 бригада, яку, ймовірно, перекинули з Херсонщини на іншу ділянку фронту, мала наступний склад:

3 батальйони морської піхоти,

1 десантно-штурмовий батальйон,

1 розвідувально-десантний батальйон,

2 самохідних артилерійських дивізіони,

1 зенітний ракетно-артилерійський дивізіон,

1 інженерний морський батальйон,

1 батальйон матеріально-технічного забезпечення,

бригадний лазарет.

За логікою, саме ця бригада повинна була замість 810-ї окремої бригади морської піхоти та 155-ї окремої бригади морської піхоти зараз бігати Курськими лісами, що входять до зони відповідальності "Північ". Проте ні... Її привезли (якщо справді привезли...) під Донецьк,

– повідомив Машовець.

Оглядач додав, що, якщо ця інформація відповідає дійсності й бригаду окупантів з Херсонщини дійсно перекинули на Покровський напрямок, то ця ситуація є дуже показовою. Машовець наголосив, що це розкриває реальні складнощі Росії з резервами. Адже, якби Кремль мав вдосталь сил, то перекидати цілу бригаду морської піхоти не довелося б.

"Ба більше, навіть якщо припустити, що на Дніпрі вона стала "зайвою", то її, ймовірно, повезли б прямо під Курськ, де, очевидно, командування "штатного" округу цієї бригади, на цей момент, явно відчуває нестачу боєздатної піхоти, а не в тилу 2-ї загальновійськової армії на Покровському напрямі", – додав Машовець.

Раніше Машовець повідомляв, що росіяни перегрупуються та готуються до інтенсивного наступу на Покровському напрямку, зокрема в районі Покровська та Мирнограду. Крім того, на Курахівському та Торецькому напрямках російське командування розподілило сили 51-ї загальновійськової армії, зосереджуючи основні зусилля на прорив до Курахового з півночі та сходу.