У Білорусь перекинули новий ешелон з 700 – 800 російськими окупантами
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Російська армія продовжує перекидати своїх військових у Білорусь. Так, в ніч на 7 січня було відправлено на територію республіки ще один ешелон із загарбниками.
Це сталося о 02:10 за мінським часом. Нагадаємо, що напередодні у Білорусь перекинули ще щонайменше 50 одиниць техніки.
Важливо У Білорусь перекинули нову партію військової техніки
У Білорусь перекинули ще ешелон з окупантами
Як стало відомо, через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Він прибув на залізничну станцію Вітебськ. Зазначається, що на територію республіки перекинули 700 – 800 російських окупантів.Важливо! Вночі 6 січня до Білорусі тим же маршрутом прибув схожий ешелон. Його помітили також у Вітебську і там було 700 – 800 солдатів.
Так, за останні два дні до Вітебська могли перекинути щонайменше 1 400 – 1 600 російських загарбників. 6 січня місцеві помітили, що ці солдати ходили групами по магазинах.
У Вітебськ прибув ешелон з російськими окупантами / Карта "Беларускі Гаюн"
Яку техніку Росія перекинула у Білорусь
- Нещодавно до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
- Також до Білорусі надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин.
- Зверніть увагу, що Росія може готувати чергове загострення війни в лютому, коли буде рік повномасштабного вторгнення. Країна-агресорка любить символи, а Владіміру Путіну треба щось показувати.