У Білорусь перекинули новий ешелон з 700 – 800 російськими окупантами

Російська армія продовжує перекидати своїх військових у Білорусь. Так, в ніч на 7 січня було відправлено на територію республіки ще один ешелон із загарбниками.

Це сталося о 02:10 за мінським часом. Нагадаємо, що напередодні у Білорусь перекинули ще щонайменше 50 одиниць техніки.

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У Білорусь перекинули ще ешелон з окупантами

Як стало відомо, через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15-ма пасажирськими вагонами. Він прибув на залізничну станцію Вітебськ. Зазначається, що на територію республіки перекинули 700 – 800 російських окупантів.

Вночі 6 січня до Білорусі тим же маршрутом прибув схожий ешелон. Його помітили також у Вітебську і там було 700 – 800 солдатів.

Так, за останні два дні до Вітебська могли перекинути щонайменше 1 400 – 1 600 російських загарбників. 6 січня місцеві помітили, що ці солдати ходили групами по магазинах.



У Вітебськ прибув ешелон з російськими окупантами / Карта "Беларускі Гаюн"

Яку техніку Росія перекинула у Білорусь