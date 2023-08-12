Росія перекинула десантників у Запорізьку область через великі втрати, – розвідка Британії

Окупанти зазнають значних втрат у Запорізькій області. Аби покращити ситуацію, ворог перекинув туди своїх десантників з Херсонщини.

Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області на оріхівський напрямок у Запорізькій області. У цьому районі 58-та загальновійськова армія веде бойові дії проти українських військ з 4 червня 2023 року.

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Передислокація, ймовірно, зробить оборону агресора слабшою

Ще 11 липня тодішній командир 58 загальновійськової армії був звільнений, ймовірно, частково через те, що наполягав на необхідності виведення частини своїх сил.

Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій.

Існує реальна можливість того, що прибуття ВДВ нарешті дозволить частинам цих полків витягнутися для відпочинку та відновлення. Однак передислокація, ймовірно, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою,

– підкреслили у британській розвідці.

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ISW про ситуацію на Запорізькому напрямку

Зауважимо, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони мають успіхи на Запоріжжі. Український наступ погіршує російську оборону, тому окупантам доводиться передислоковуватися.

Як доказ, в ISW наводять факт ротації кадирівців, які вперше опинилися у деяких районах Запорізької області. Вочевидь, їх перекинули сюди, аби стримувати наступальні операції ЗСУ.