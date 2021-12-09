Росія перекинула дивізіон ЗРК "Бук" ближче до кордонів України, – розслідувачі

Під російський Воронеж перекинули дивізіон зенітно-ракетного комплексу "Бук М1". До кордону з Україною звідти – приблизно 300 кілометрів.

Таку інформацію оприлюднила розслідувальна група Conflict Intelligence Team. За її даними, "Бук" помітили на російській залізничній станції Маслівка.

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У Маслівку перекинули щонайменше 1 "Бук"

Розслідувачі посилаються на відео, яке напередодні поширили у телеграм-каналі "Записки мисливця". На цих кадрах можна побачити, зокрема, самохідні артилерійські установки "Мста-С", танки Т-80У та самохідну вогневу установку. Крім цього, там є й транспортні машини для зберігання та перевезення ракет, ешелон з іншими установками "Бука" та станція радіолокації "Купол". Бортові номери дізнатися неможливо, адже їх зафарбували.

"Все це дозволяє припустити, що на станції у Маслівці є щонайменше 1 комплекс "Бук" у повному складі (дивізіон)", – зазначили у Conflict Intelligence Team.

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Відео могли зняти до перемовин Байдена з Путіним

Розслідувачі припустили, що Росія продовжує скупчення своїх сил біля кордонів з Україною навіть після перемовин Путіна з Байденом. Втім, найімовірніше, що ці відео таки були зняті ще до розмови політиків. Про це свідчать кадри з кабіни машиніста поїзда. На панелі там зафіксовані дата та час: 6 грудня, 14:36.

Що ще вдалося з'ясували розслідувачами

За інформацією CIT, зараз на залізничній станції у Маслівці стоять поїзди, які прибули з Наро-Фомінська, Ілліного та Червоного Бору. Поблизу цих населених пунктів дислокуються 4 гвардійська танкова дивізія, 288 артилерійська бригада і 49 зенітна ракетна бригада держави-агресорки. Усі ці підрозділи входять до складу першої гвардійської танкової армії.