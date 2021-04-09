Росія перекинула до кордону з Україною ракетні комплекси "Іскандер": відео

У Воронезькій області, неподалік кордону з Україною помітили колону з ракетними комплексами "Іскандер". Угрупування військ в області не вважають наступальним, однак переміщення техніки є важливим.

Її зафіксували аналітики британського розвідувальної компанії Janes, яка спеціалізується на військовій тематиці.

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Росія перекинула до кордонів з Україною "Іскандери"

Вони помітили у Воронезькій області, яка межує з Україною, колону з оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер". Ці комплекси перебувають на озброєнні 119-ї ракетної бригади Центрального військового округу Росії.

Аналітики розповіли, що колона прямувала на північ зі станції Кринична, а згодом взяла курс на північний схід через село Нова Усмань.

Дослідник видання Том Баллок зазначив, що угруповання військ у Воронезькій області не є наступальним. Однак переміщення "Іскандерів" все ж є важливим. Інформація на знімках свідчить про те, що їх зробили наприкінці березня.

"Іскандери" призначені для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також об'єктів, які їх прикривають, на відстані до 500 кілометрів.



Аналітики Janes помітили у Воронезькій області "Іскандери" / Фото Janes



"Іскандери" зафіксували біля кордону з Україною / Фото Janes

Військо Росії на кордоні з Україною: коротко

Про те, що Росія стягує армію до кордону з Україною стало відомо 30 березня. З відповідною заявою виступив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Згодом глава міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил, що також насторожило українську владу.

Експерти зазначають, що у найближчі тижні та місяці Росія не наступатиме, однак застерігають від недооцінення загроз. Водночас міжнародні партнери обіцяють України підтримку.



Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу