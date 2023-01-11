Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами

11 січня 2023, 21:30
Читать новость на русском

Джерело:

Спільнота залізничників Білорусі

Росія продовжує надсилати до Білорусі ешелони зі зброєю та боєприпасами. Черговий вантаж прибув 9 січня.

За даними білоруських моніторингових груп, ешелон прибув о 14:30 9 січня на станцію Чепіно у Вітебській області. Цей вантаж відправили з російського Омська ще 3 січня.

До теми У Білорусі відзвітували про нарощення спільної з Росією ППО: зенітні підрозділи вже чергують

Скільки техніки прибуло до Білорусі

До Вітебської області прибули 40 вагонів, серед яких:

  • 15 пасажирських;
  • 10 критих зі спорядженням та боєприпасами;
  • 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною військовою технікою;

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" у пасажирських вагонах могли перебувати близько 750 осіб.

До Білорусі знову прибув ешелон техніки: дивіться відео

 

Це вже не перший ешелон з Росії

  • З початком нового року, Росія систематично перекидає техніку та особовий склад до Білорусі. 5 січня туди надійшла партія нових БТР-82A, БТР-80К, броньованих медичних та ремонтно-евакуаційних машин для білоруських сил спецоперацій.
  • Уже наступного дня до Білорусі з Росії доставили черговий ешелон із військовою технікою. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z". В ешелоні прибуло близько 43-х одиниць КамАЗів та Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води.
  • У ніч на 7 січня Росія відправила у Білорусь ще один ешелон, в якому було 700 – 800 російських окупантів.
  • 8 січня до Білорусі прибули 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом – близько 100 осіб. Серед техніки були помічені: не менше 8 вантажівок КамАЗ, мінімум 6 тягачів МТ-ЛБ і не менше 2 артилерійських машин 1В15.

Автор: Іван Магуряк