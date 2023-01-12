Елітних російських десантників перекинули з Херсона до Соледара й Кремінної, – розвідка Британії

Британська розвідка встановила, що росіяни перекинули до Соледара та Кремінної свою еліту. Мовиться про повітрянодесантні війська Росії.

До листопада 2022 року майже всі російські сили ВДВ були в районі Херсона. Вони утримували там лінію фронту.

Зауважте У Пентагоні не мають підтверджень, що Соледар перейшов росіянам

Що відомо про перекидання сил Росією

З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ (повітряно-десантних військ) для посилення лінії фронту Кремінна після того, як оцінила цей сектор як значно вразливий,

– заявила британська розвідка.

За їхніми даними, наразі ці сили передислокували на Донбас і південь України. Ба більше, найімовірніше, командири там намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їхньої ймовірної доктринальної ролі, тобто як елітні сили швидкого реагування.

Ба більше, у розвідці розповіли, що останні дві доби у районі Соледара та на підступах до Кремінної тривають запеклі бої.

Кого вороги кинули воювати на Донбас