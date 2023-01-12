Елітних російських десантників перекинули з Херсона до Соледара й Кремінної, – розвідка Британії
Джерело:Міноборони Великої Британії
Британська розвідка встановила, що росіяни перекинули до Соледара та Кремінної свою еліту. Мовиться про повітрянодесантні війська Росії.
До листопада 2022 року майже всі російські сили ВДВ були в районі Херсона. Вони утримували там лінію фронту.
Зауважте У Пентагоні не мають підтверджень, що Соледар перейшов росіянам
Що відомо про перекидання сил Росією
З початку січня 2023 року Росія майже напевно виділила підрозділи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ (повітряно-десантних військ) для посилення лінії фронту Кремінна після того, як оцінила цей сектор як значно вразливий,
– заявила британська розвідка.
За їхніми даними, наразі ці сили передислокували на Донбас і південь України. Ба більше, найімовірніше, командири там намагаються використовувати ВДВ більшою мірою відповідно до їхньої ймовірної доктринальної ролі, тобто як елітні сили швидкого реагування.
Ба більше, у розвідці розповіли, що останні дві доби у районі Соледара та на підступах до Кремінної тривають запеклі бої.
Кого вороги кинули воювати на Донбас
- Відомо, що у напрямку Соледара, Бахмута та Кремінної діють вагнерівці. Ба більше, їхній власник так фантазує про "успіхи", що навіть у ніч проти 11 січня заявив про нібито "захоплення" Соледара. Проте це виявилось цинічною брехнею.
- Проте, варто зауважити, що на тому напрямку діють не завербовані ПВК "Вагнер" зеки, а спецпризначенці з гарячих точок. За даними речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, Росія запустила на поле бою вагнерівців, які брали участь у війнах Сирії та Лівії.
- Ба більше, в нашому Міноборони заявили, що підступи до позицій усіяні тілами ворога. Вони буквально лежать під ногами наших військових.