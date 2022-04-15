Росія перекинула в Україну 65 батальйонних тактичних груп, – ЗМІ

Росія і далі нарощує кількість своїх військ на території України. Зараз вони всі зосередженні на захопленні Донецької та Луганської областей.

Російські загарбники були змушені покинути Північ України, коли отримали відсіч від українських захисників. Зазнавши чималих втрат, вони відступили на територію Білорусі та Росії. Вже там вони отримали підкріплення, і їх знову кинули на територію України. Тільки цього разу на Донбас.

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За даними американського військового відомства, на Сході та Півдні України Росія має 65 оперативних батальйонних тактичних груп. За межами цих регіонів російської армії немає.

Окрім того, в Пентагоні впевнені, що невдовзі Росія намагатиметься доставити додаткові БТГ протягом наступних декількох днів.

Перед тим Інституту дослідження війни провів аналіз щодо боєвої міцності російської армії після вторгнення в Україну. Європейські чиновники переконують, що близько чверті цих сил "фактично непрацездатні" після великих втрат і знищення техніки. Американські політики вказують, що російська армія зберегла менше ніж 85% їх початкової бойової потужності.

При цьому що перед початком війни Росія зібрала біля українських кордонів 120 БТГ для вторгнення.

До цього інформацію про те, що Росія перекидатиме на Схід тих військових, які перед тим намагалися захопити Київ, підтверджували і в українській розвідці. Мова йшла про тих, хто причетний до воєнних злочинів в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах та селах на Київщині. При цьому що деяким підрозділам навіть не дали достатньо часу для відпочинку, одразу кидаючи в "гарячі точки". Розвідники переконані, що в такий спосіб на Росії "утилізують" свідків та виконавців звірств проти мирного населення.