Розроблені у 1952 році: Росія перекинула в Україну застарілі БТР-50
ЗСУ за рік повномасштабної війни знищили чимало ворожої техніки. Російські пропагандисти визнають, що знімають зі зберігання БТР-50, а це означає дефіцит бронетехніки на складах.
На окупованих територіях помітили ешелон зі старими БТР-50 російських військ. Такі фото з'явились у телеграм-каналах.
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Застаріла техніка
Пропагандисти опублікували фотографії ешелону, на яких видно БТР-50. Це старі машини, розроблені на базі плавучого танка ПТ-76. Це свідчить не лише про дефіцит, а й про нездатність оборонного комплексу виробляти БТР-82 і БМП-3 у потрібній кількостях.
Ешелон техніки / Фото з телеграм-каналів
Додали, що фото зроблені в зоні так званої "спецоперації". Тобто, ймовірно, цей металобрухт вже на тимчасово окупованій частині України.
Фото БТР-50 / Фото з телеграм-каналів
Що відомо про БТР-50
- БТР-50П розробили у 1952 році на базі плавучого танка ПТ-76. Він вміщує до 20 осіб.
- Бронетранспортер надійшов на озброєння радянської армії у 1954 році.
- Бронювання машини, залежно від частини корпусу, становить від 6 до 13 міліметрів. Запас ходу – близько 380 кілометрів.
Втрати ворога
За рік повномасштабної війни у живій силі ворог втратив 146 820 осіб. За останню добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів. Втрати у техніці теж колосальні. Наприклад:
- танків – 3 363 (+13);
- бойових броньованих машин – 6 600 (+7);
- артилерійських систем – 2 363 (+11);
- РСЗВ – 474 (+3);
При цьому це лише частинка зі знешкодженого брухту ворога.