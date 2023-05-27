На наших очах зникає Білорусь як суб'єкт політики та права, – опозиціонер про ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що Росія почала переміщувати ядерну зброю на територію Білорусі. Російський диктатор Владімір Путін отримав територію Білорусі у повне розпорядження.

Таку думку 24 Каналу озвучив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко. За його словами, для Путіна важливе приєднання Білорусі до складу Росії.

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"Путін отримав у повне розпорядження територію Білорусі. Ми вимушені констатувати, що на наших очах зникає суб'єкт міжнародної політики та права Білорусь. Розміщення ядерної зброї означає появу додаткових військових та постійних баз Росії, – зауважив він.

Керівник Народного антикризового управління стверджує, що, очевидно, Лукашенко хотів охороняти ядерну зброю самостійно, але Кремль йому не дозволить, щоб нелегітимний лідер не перехопив озброєння.

Лукашенко – губернатор Росії у Білорусі

Павло Латушко припустив, що ядерну зброю можуть розмістити Барановичах та Мачулищах, до цього схиляються експерти. Також для цього можуть обрати місто Лада або Гомельську область.

Путіну важливе приєднання території Білорусі у склад Росії. Він робить це не військовим шляхом, бо Лукашенка як його губернатор у Білорусі. З іншого боку, Лукашенко живе в ілюзіях збереження фіктивної влади. Він здійснює адміністративний контроль у Білорусі, але він його втрачає,

– вважає він.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету зазначив, що Путін – це база для перебування Лукашенка "на троні". На його думку, диктатори підписали і секретний протокол на випадок прийняття рішення застосувати ядерне озброєння.

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