Росія переселяє 100 тисяч українців у Сибір і Заполяр'я, – ЗМІ

Росіяни планують повторити примусове переселення українців, як це було в часи СРСР. Окупанти вивозять наших людей за тисячі кілометрів від їхніх домівок.

Російські окупанти влаштовують не лише геноцид українців на територіях, які їм вдалося тимчасово захопити. Вони також продовжують злочинну практику вивезення наших громадян у свої глибинки.

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Примусове переселення українців

Як повідомляє The Independent, Путін підписав указ про переселення понад 95 тисяч українців з Донецької та Луганської областей. Їх хочуть відправити до Сибіру, на Далекий Схід, Заполяр'я та Північний Кавказ.

Також повідомляється по те, що маріупольців змусили підписати документи, мовляв, "місто обстрілювали ЗСУ". Їм також сказали, що при поверненні додому їх будуть переслідувати.

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